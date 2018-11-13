В Томске и его окрестностях вдвое сократили количество мест ДТП

СЕГОДНЯ 13:35 2018-11-13T13:43:32+03:00

За прошлый же год число очагов концентрации ДТП в сравнении с 2016 годом сократилось вдвое. Фото: Алексей ФОКИН

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В рамках федерального приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2018 году ликвидировано шесть мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на территории Томской агломерации (Томск – Северск – Томский район). За прошлый же год число очагов концентрации ДТП в сравнении с 2016 годом сократилось вдвое.

Ликвидация мест концентрации ДТП предусматривает изменение режимов работы светофоров и схем движения на отдельных участках, а также установку технических средств организации дорожного движения.

В Томском районе около поселка Кузовлево установлены дорожные знаки ограничения скорости до 60 км/час и запрет обгона, укреплены обочины и нанесена горизонтальная дорожная разметка из термопластика.

В Северске на участке улицы Ленина от дома № 122 до дома № 132 установлены дублирующие знаки, а на одном из самых загруженных перекрестков — проспекта Коммунистического и улицы Курчатова — смонтирован светофорный комплекс, нанесена горизонтальная дорожная разметка, установлены дополнительные дорожные знаки.

В областном центре дорожники отработали 3 участка.

На пересечении проспекта Фрунзе с улицей Красноармейской дорожные знаки теперь со светоотражением, на пешеходных переходах нанесена горизонтальная разметка из термопластика, установлены пешеходные ограждения, изменен режим работы светофора. Те же мероприятия провели на пересечении проспекта Фрунзе с улицей Кулагина.

На пересечении проспекта Мира и улицы Карла Ильмера заменены дорожные знаки на знаки со светоотражающей флуоресцентной пленкой, нанесена разметка, установлены переходные ограждения, установлены дополнительные светофоры.