В Томской области провели соревнования по мини-футболу памяти сержанта милиции Тогущакова

СЕГОДНЯ 12:54 2018-11-13T12:54:40+03:00

В нем поучаствовали команды из пяти районов

Изменить размер текста: A A

В Шегарском районе росгвардейцы провели ежегодный турнир по мини-футболу памяти сержанта милиции Станислава Тогущакова, погибшего при отражении разбойного нападения.

Соревнования проходят уже четвертый раз. В этом году на них прибыли пять команд юношей из Первомайского, Кожевниковского, Чаинского, Шегарского и Молчановского районов. Мама Станислава Тогущакова Любовь Дмитриевна поблагодарила начальника Шегарского отдела вневедомственной охраны Росгвардии майора полиции Дениса Рассамагина, организаторов и участников соревнований.

Добавим, что Станислав Тогущаков трагически погиб 3 октября 2006 года при отражении разбойного нападения в посёлке Тимирязево. За мужество и отвагу, проявленные при задержании вооружённых преступников, Станислав награждён орденом Мужества посмертно. На фасаде школы № 2 села Мельниково, в которой он учился, размещена мемориальная плита.