Маршрутка сбила ребенка в Томске

СЕГОДНЯ 12:12 2018-11-13T12:18:51+03:00

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Инцидент 13 ноября около 13.30 на проспекте Ленина, недалеко от остановки "Театр юного зрителя". Автобус ПАЗ под управлением мужчины-водителя 1985 года рождения сбил ребенка-пешехода. По предварительной информации, мальчик переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

- В результате 10-летний мальчик доставлен в медицинское учреждение для осмотра, - рассказали нам в пресс-службе МВД России по Томской области.

Как сообщают очевидцы, из-за ДТП на проспекте Ленина быстро образовалась пробка, которая растянулась почти от Лагерного сада.

Ранее сообщалось, что на 48 километре автомобильной дороги Томск-Каргала-Колпашево столкнулись Mitsubishi и Нива. Водитель иномарки двигался со стороны села Мельниково в направлении Томска. В районе деревни Чернышевка, по предварительным данным, он не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Два человека, водитель и пассажир Нивы, попали в больницу с травмами.