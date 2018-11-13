Начальник департамента науки и высшего образования Томской области покинул пост

СЕГОДНЯ 11:38 2018-11-13T12:04:38+03:00

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Начальник департамента науки и высшего образования Николай Минаев уволился по собственному желанию. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин подписал распоряжение об увольнении и объявил ему благодарность за высокий профессионализм и успехи в работе.

- За два с небольшим года работы Николай Николаевич, сменив научную деятельность на управленческую, сумел добиться многих результатов, — подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин. — Однако Минаев принял решение вернуться в науку. Он продолжит работать в нашей команде, но уже не в стенах администрации.

Временно исполняющей обязанности начальника департамента глава региона назначил Ирину Шпаченко. Ранее она занимала должность заместителя начальника департамента науки и высшего образования.

Напомним, Николай Минаев был назначен на пост начальника департамента в августе 2016 года. В 1997-м окончил ТГАСУ по специальности «экономика и управление в строительстве». В университете он прошел путь от студента до профессора.