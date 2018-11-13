2018-11-13T08:29:22+03:00
Происшествия

Шиномонтаж сгорел в Октябрьском районе Томска

Причина пожара устанавливается
Елена Чечнева
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Загорелся металлический вагончик, который использовали под шиномонтаж.Загорелся металлический вагончик, который использовали под шиномонтаж.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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ЧП произошло в ночь с 12 на 13 ноября. Звонок на пульт дежурного поступил в 00.16. Загорелся металлический вагончик, который использовали под шиномонтаж.

- Внутри выгорела фанера, обгорели оборудование и инструменты, оплавились покрышки, - уточняют в пресс-службе МЧС России по Томской области.

Площадь пожара составила 27 квадратных метров. Потушили возгорание в 00.59. Для борьбы с огнем привлекались 6 человек и 2 единицы техники. Причина пожара устанавливается.

Ранее сообщалось, что под Томском сгорел трехквартирный дом 12 ноября. На момент прибытия первого подразделения крыша дома была полностью охвачена огнем. В итоге она сгорела. Также обгорели стены внутри двух квартир, третья квартира пострадала от воды. Площадь пожара составила 250 квадратных метров. Ликвидировали возгорание в 5.11.

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