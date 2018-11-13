2018-11-13T08:10:12+03:00
Общество

Томские школьники разработали линейку с вычислительными приборами и приложение для бронирования парковки

Также в рамках проекта прошел хакатон «Давай в UX/UI!»
Елена Чечнева
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В финальном задании девятиклассники придумывали идеи проектов для Томской областиВ финальном задании девятиклассники придумывали идеи проектов для Томской областиФото: СОЦСЕТИ
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Школьники на IT-квесте разработали проекты для томских компаний, сообщает пресс-служба регионального департамента труда и занятости населения. Мероприятие прошло в рамках проекта IT-старт.

В финальном задании девятиклассники придумывали идеи проектов для Томской области – театр в очках виртуальной реальности, приложение для бронирования парковки и автоматическую линейку, включающую в себя все вычислительные приборы.

Школьники работали с софтом, создавали landing-page, монтировали видео, писали статьи. Для выполнения заданий подростки посещали IT-компании , где им рассказывали про IT-профессии, будни айтишников. Также ребята познакомились с профильными факультетами в томских вузках, узнали о возможностях обучения, особенностях тех или иных программ.

- Команда-победитель из томского гуманитарного лицея предложила айтишникам проект-приложение для очков виртуальной реальности, с помощью которого пользователь сможет побывать на полноценном двухчасовом театральном представлении, не покидая дома, - отметили в пресс-службе департамента.

Школьники считают, что на создание приложения у айтишников уйдет около миллиона рублей.

Также в рамках проекта прошел хакатон «Давай в UX/UI!». Подростки разработали баттл-пространства для различных сфер – рэп, фотография, дизайн.

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