Более половины участников Географического диктанта в Томской области старше 25 лет

СЕГОДНЯ 07:45 2018-11-13T07:45:47+03:00

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Во Всероссийской образовательной акции Русского географического общества «Географический диктант» в Томской области приняли участие 750 человек в возрасте от 11 до 70 лет, сообщает пресс-служба областной администрации.

По сведениям томского отделения РГО, из 10 площадок на территории региона самой большой по числу участников была площадка в областном центре на базе Томского государственного университета. Любопытно, что в прошлые годы диктант привлекал в основном молодёжь, которая составляла 60 %. В 2018 году подавляющее большинство участников было представлено возрастной группой 26-65 лет (61 %).

В этом году 77 % участников пришли на образовательную акцию впервые. Каждый из них не только проверил свои знания, но и вспомнил или узнал интересные географические факты. Они были представлены в видеороликах, озвученных известными артистами Ф. Бондарчуком, Л. Агутиным, С. Безруковым, В. Пельшем и др.) и пресс-секретарём Президента России Д. Песковым.

По мнению участников диктанта, вопросы этого года были легче, чем раньше.