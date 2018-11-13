Приставы нашли должника в Томской области, заказав суши

СЕГОДНЯ 07:15 2018-11-13T07:15:29+03:00

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Судебный пристав нашел должника через социальные сети, когда обзвон его знакомых и проверка всех предполагаемых адресов не дала результата.

Житель Колпашева задолжал на содержание ребенка около 70 рублей. Кроме того, у мужчины накопились штрафы ГИБДД на общую сумму 30 тысяч рублей. Поначалу приставам не удалось найти ни должника, ни его имущество. Колпашевца объявили в розыск.

Судебный пристав по розыску проверил все возможные и предполагаемые адреса пребывания гражданина, отработал круг знакомых. Однако необходимую информацию удалось получить через социальную сеть. Мужчина занимался доставкой суши, и поэтому разместил на своей страничке свой сотовый телефон для получения заказов. Приставы позвонили по нему и заказали набор роллов на адрес одного из сотрудников, и стали ждать в подъезде.

- Прямиком с адреса сотрудники направились в квартиру должника для проверки имущественного положения, а затем в отдел судебных приставов для составления протокола по статье «Неуплата средств на содержание детей», - рассказали нам в пресс-службе УФССП России по Томской области.

Теперь мужчине придется отбывать 20 часов обязательных работ. Не дожидаясь вступления решения суда в законную силу, гражданин полностью оплатил все долги.