Мэр Томска попросил горожан не парковать автомобили вдоль обочин

СЕГОДНЯ 06:32 2018-11-13T06:35:23+03:00

А еще - с пониманием отнестись к дорожным заторам

Изменить размер текста: A A

Иван Кляйн отметил, что «Спецавтохозяйство» каждые сутки направляет на уборку снега 160-180 единиц своей техники, а также привлекает подрядчиков, чтобы в короткие промежутки между снегопадами вывезти снег с обочин. Большая часть звеньев работает в ночь, но из-за сильных снегопадов им приходится выходить и днем, поэтому градоначальник попросил горожан с пониманием отнестись к пробкам, которые возникают по этой причине.

- Припаркованные вдоль обочин автомобили по-прежнему остаются серьезной помехой для качественной уборки городских улиц. В связи с этим обращаем внимание автовладельцев на необходимость учитывать графики работы дорожных служб и не затруднять движение спецтехники, - отметил Кляйн.

Во дворах мэр поручил главам районов следить за тем, чтобы управляющие компании и ТСЖ вовремя привлекали специализированную технику для вывоза снега и очистки кровель от навесов и сосулек.

Организациям Иван Кляйн напомнил об обязанности уборки своих и прилегающих территорий. Проверять их будет "Санитарная милиция". Штрафы за плохое содержание участков могут достигать 100 тысяч рублей.