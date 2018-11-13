2018-11-13T05:50:13+03:00
Происшествия

В Томском районе два человека попали в больницу после автомобильной аварии

ДТП произошло возле деревни Чернышевка
Елена Чечнева
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На 48 километре автомобильной дороги Томск-Каргала-Колпашево столкнулись Mitsubishi и НиваНа 48 километре автомобильной дороги Томск-Каргала-Колпашево столкнулись Mitsubishi и НиваФото: Пресс-служба МВД России по Томской области
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Как сообщает пресс-служба МВД России по Томской области, инцидент случился около 15.40 12 ноября. На 48 километре автомобильной дороги Томск-Каргала-Колпашево столкнулись Mitsubishi и Нива. Водитель иномарки 1968 года рождения двигался со стороны села Мельниково в направлении Томска. В районе деревни Чернышевка, по предварительным данным, он не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

- В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля Нива получили телесные повреждения и были госпитализированы, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Добавим, что на днях в аварии на Богашевском тракте столкнулись три машины. На видео заметно, как несколько человек вместе с пожарными пытаются открыть одну из пострадавших машин. Пользователи социальной сети утверждают, что по дороге к аэропорту "Томск" необходимо поставить камеры или сделать четырехполосное дорожное полотно, чтобы подобных аварий стало меньше.

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