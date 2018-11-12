Бывшего бухгалтера сельского отдела культуры осудили условно в Томской области
Первомайский районный суд Томской области признал виновной в получении взятки бывшего главного бухгалтера муниципального отдела культуры, сообщает пресс-служба прокуратуры Томской области. Ее осудили по статье "получение должностным лицом лично взятки в виде денег за незаконное бездействие в пользу взяткодателя, в крупном размере".
Как установило следствие, в январе прошлого года подсудимая получила от двух своих подчиненных работников бухгалтерии денежные 300 тысяч рублей. Взамен она обещала не обращаться в правоохранительные органы сведений и не рассказывать о хищении заработной платы работников подведомственных учреждений.
- Свою вину женщина признала полностью и раскаялась в содеянном, - отметили в пресс-службе ведомства.
Из-за положительной характеристики, ее пенсионного возраста и нескольких заболеваний суд назначил ей 7 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет.
Приговор в законную силу не вступил.