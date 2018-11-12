Бывшего бухгалтера сельского отдела культуры осудили условно в Томской области

СЕГОДНЯ 17:03 2018-11-12T17:04:21+03:00

Она уже на пенсии и имеет несколько заболеваний

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Первомайский районный суд Томской области признал виновной в получении взятки бывшего главного бухгалтера муниципального отдела культуры, сообщает пресс-служба прокуратуры Томской области. Ее осудили по статье "получение должностным лицом лично взятки в виде денег за незаконное бездействие в пользу взяткодателя, в крупном размере".

Как установило следствие, в январе прошлого года подсудимая получила от двух своих подчиненных работников бухгалтерии денежные 300 тысяч рублей. Взамен она обещала не обращаться в правоохранительные органы сведений и не рассказывать о хищении заработной платы работников подведомственных учреждений.

- Свою вину женщина признала полностью и раскаялась в содеянном, - отметили в пресс-службе ведомства.

Из-за положительной характеристики, ее пенсионного возраста и нескольких заболеваний суд назначил ей 7 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет.

Приговор в законную силу не вступил.