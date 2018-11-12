Почти 70 томичей обратились к медикам из-за гололеда

СЕГОДНЯ 15:15 2018-11-12T15:15:50+03:00

Изменить размер текста: A A

За выходные в областном центре за медицинской помощью обратились 69 пострадавших от гололеда. Большинство из них получили ушибы, переломы конечностей. Шестеро попали в больницу.

- В городе работают пять круглосуточных травмпунктов. Для детей – в больнице скорой №2 (улица Олега Кошевого, 72, тел. 45-19-04), для взрослых – в горбольнице №3 (Нахимова, 3, тел. 41-98-49), медсанчасти № 2 (Бела Куна, 3, тел. 64-78-62), поликлинике № 3 (Профсоюзная, 16, тел. 46-01-58) и Центре семейной медицины (Больничная, 11-г, тел. 30-94-11), - рассказали нас в пресс-службе департамента здравоохранения Томской области.

Напомним, на ноябрьских праздниках с уличными травмами за медицинской помощью обратились 95 человек. Из них 43 человека бригады скорой помощи доставили в стационары и травмпункты города. Главный врач больницы скорой медицинской помощи № 2 Андрей Караваев призвал томичей быть внимательными и осторожными.