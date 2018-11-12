Прокуратура потребовала у томской мэрии прекратить сброс стоков в Ушайку

СЕГОДНЯ 13:56 2018-11-12T13:56:16+03:00

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Томская природоохранная прокуратура проверила информацию о сбросе сточных вод в природный ручей и реку Ушайка в районе канализационной насосной станции №5 по улице Балтийской в областном центре.

Как установили правоохранители, сточные воды, минуя канализационную насосную станцию, попадают в параллельную канализационную линию, из которой сбрасываются в природный ручей без названия. Он, в свою очередь, является правым притоком Ушайки. У этой линии нет собственника.

В ходе проверки провели лабораторные анализы сточных вод. Они показали, что концентрации загрязняющих веществ превышают нормативные значения по ряду показателей, в том числе по БПК5 – в 278 раз, по фосфат-иону – в 104 раза, по фенолам летучим – в 57 раз, по нефтепродуктам – в 454 раза, по аммоний-иону – в 130 раз. Загрязненная вода протекает мимо многоквартирных жилых домов.

Мэру города уже вносили представление по этой ситуации, но ничего не изменилось. Прокуратура направила в суд административный иск, обязывающий мэрию организовать надлежащее водоотведение в районе канализационной насосной станции №5 по улице Балтийской.

Он находится на рассмотрении в Советском районном суде Томска.