2018-11-12T13:38:45+03:00
Звезды

Томичам покажут свадебные обряды и народные игры стран Восточной, Южной и Юго-Восточной Азии

Иностранные студенты ТПУ приглашают всех желающих в Национальную гостиную
Елена Чечнева
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Иностранные студенты ТПУ приглашают всех желающих в Национальную гостиную. Пресс-служба ТПУИностранные студенты ТПУ приглашают всех желающих в Национальную гостиную. Пресс-служба ТПУФото: из открытых источников
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Иностранные студенты Томского политехнического университета из Кореи, Китая, Монголии, Вьетнама, Индии, Индонезии и Пакистана приглашают всех желающих в Национальную гостиную Восточной, Южной и Юго-Восточной Азии, сообщает пресс-служба вуза.

Они покажут инсценированные народные свадебные, новогодние обряды, исполнят народные песни и танцы. Кроме того, зрители увидят дефиле в национальных костюмах. Также пройдут мастер-классы по написанию старомонгольского письма и своего имени в яванском скрипте.

Кроме того, можно будет сыграть в национальные игры: индийскую игру «Кабадди» — древнейшую в Азии, индонезийскую игру «Ломпат Карет», вьетнамскую «Нхаи Шаф», корейскую «Комусин тонджиги» и в корейские настольные игры «Хато» и «Ют/Юннори».

Еще гости попробуют блюда национальных кухонь: индийское угощение "Кокосовый ладду", корейские "Кадюри", монгольские "Боорцог", вьетнамскую сладость "Бань тиеу", китайские "Дань та", жареный банан по-вьетнамски и по-индонезийски, творожные пакистанские сладости "Расмалай".

Добавим, каждый желающий также сможет сфотографироваться в национальном костюме в специальной фотозоне и познакомиться с традициями и обычаями народов стран Восточной, Южной и Юго-Восточной Азии.

Мероприятие пройдет в четверг, 15 ноября, в 19:00 в Международном культурном центре ТПУ. Вход свободный.

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