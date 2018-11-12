Томские ученые выясняют причину развития диабета 2 типа, помещая мышей на беговую дорожку

СЕГОДНЯ 12:41 2018-11-12T12:43:49+03:00

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Ученые ФФК ТГУ проводят исследования, которые позволят точно установить механизм развития сахарного диабета второго типа (СД2). Такую информацию сообщает пресс-служба вуза.

- Выяснить, на каком этапе происходит нарушение процесса утилизации глюкозы и найти подход к решению этой проблемы поможет сложный эксперимент на мышах. Исследователи спровоцировали развитие сахарного диабета у грызунов, а затем перевели их на усиленный режим тренировок. По окончании эксперимента специалисты проведут молекулярно-генетический анализ, который даст ответ на поставленные вопросы, - отмечают в пресс-службе ТГУ.

Ученые наблюдают несколько групп мышей - одна бегает на специальном тренажере утром, вторая - вечером, а третья не тренируется вовсе, ей исправили питание. Каждый день нагрузка у "спортсменов" повышается. Ученые сравнят, как будет идти процесс утилизации глюкозы у разных групп, в том числе у контрольных, где здоровые мыши.

Сейчас эксперимент с грызунами приближается к финальной стадии. На втором этапе исследований будет проведен комплексный анализ. Ученые выделят ДНК, РНК, белки из мышечных клеток, печени и жировой ткани, и сравнят их у больных и здоровых особей. Молекулярно-биологические исследования должны показать, какой фермент перестает работать и препятствует процессу транспорта глюкозы. Наряду с этим будут получены данные о физиологических процессах, которые происходили в мышцах во время тренировок, что позволит подбирать упражнения, наиболее эффективные для «сжигания» сахара.

В перспективе ученые планируют расширить эксперимент и провести его на животных среднего и старого возраста. Зная особенности их физиологических процессов, исследователи смогут предложить новые решения для коррекции метаболических нарушений у пожилых людей, и тем самым улучшить качество жизни человека в предпенсионном и пенсионном возрасте.

<div id="bx_flv_player_1535316804_div_jwplayer_display" style="cursor: pointer; top: 0px; left: 0px; overflow: hidden; position: fixed; z-index: 5; width: 868px; height: 740px;"><div id="bx_flv_player_1535316804_div_jwplayer_display_text" style="z-index: 4; position: relative; opacity: 0.8; background-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(255, 255, 255); text-align: center; font-family: Arial, sans-serif; padding: 0px 5px; font-size: 14px; width: 858px; top: 370px;"></div><img id="bx_flv_player_1535316804_div_jwplayer_display_image" src="http://www.tsu.ru/upload/iblock/dfd/577a4911.jpg" style="display: block; position: absolute; cursor: pointer; left: 0px; top: 119px; margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; z-index: 1; width: 868px; height: 504px; opacity: 1; background: center center no-repeat transparent;"><div id="bx_flv_player_1535316804_div_jwplayer_display_iconBackground" style="cursor: pointer; position: absolute; border: 0px; background-image: url("data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAADIAAAAyAQMAAAAk8RryAAAABlBMVEUAAAAAAAClZ7nPAAAAAnRSTlOZpuml+rYAAAASSURBVBhXY2AYJuA/GBwY6jQAyDyoK8QcL4QAAAAASUVORK5CYII="); width: 50px; height: 50px; margin: 0px; padding: 0px; z-index: 2; display: block; top: 345px; left: 409px;"><div id="bx_flv_player_1535316804_div_jwplayer_display_icon" style="cursor: pointer; position: absolute; top: 0px; left: 0px; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; z-index: 3; display: block; background-image: url("data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAADIAAAAyCAYAAAAeP4ixAAAAiUlEQVR42u3XSw2AMBREURwgAQlIQAISKgUpSEFKJeCg5b0E0kWBTVcD9ySTsL0Jn9IBAAAA+K2UUrBlW/Rr5ZDoIeeuoFkxJD9ss03aIXXQqB9SttoG7ZA6qNcOKdttiwcJh9RB+iFl4SshkRBuLR72+9cvH0SOKI2HRo7x/Fi1/uoCAAAAwLsD8ki99IlO2dQAAAAASUVORK5CYII="); width: 50px; height: 50px; transform: rotate(0deg);"></div></div></div>