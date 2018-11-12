2018-11-12T12:16:34+03:00
Общество

В Томской области хотят удвоить экспорт сельхозсырья и пищевой продукции

По сравнению с прошлым годом он уже увеличился вдвое
Елена Чечнева
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По сравнению с прошлым годом он уже увеличился вдвоеПо сравнению с прошлым годом он уже увеличился вдвоеФото: Архив "КП"
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Такие данные озвучил заместитель губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию Андрей Кнорр на пленарном заседании III Новосибирского агропродовольственного форума. Участники мероприятия, который проходил с 7 по 9 ноября, обсудили стратегию развития и экспортные возможности сельского хозяйства в Сибири, сообщает пресс-служба областной администрации.

В этом году экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в регионе только по Томской таможне составит более 20 млн долларов США — в два раза больше по сравнению с прошлым годом. Экспортные поставки делают более 25 компаний.

- Наш экспортный потенциал до 2024 года — это эксклюзив-продукты из дикоросов, свинины, птицы, рапса, молока, льна, а к 2030 году — это еще семенной материал (картофель, лен), высокогенетический племенной скот и продукция из торфа, — отметил Андрей Кнорр.

Задача по удвоению экспорта сельхозпродукции в регионах, по мнению замгубернатора, теоретически выполнима.

- Но мы видим дисбаланс между поставленными перед АПК задачами и объемами господдержки. Очевидно, что потребуются дополнительные объемы производства, — считает Кнорр.

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