В Томске разработали стол-доску для воспитателей детских садов
Томская компания разработала сенсорный стол-трансформер, который легко превращается в доску, для педагогов детских дошкольных учреждений. Такая информация появилась на инновационном портале Томской области.
Устройство представляет из себя стол на колесах с сенсорной столешницей с диагональю 55 дюймов.
- В режиме стола им могут пользоваться одновременно несколько человек, если же педагогу нужно дать материал, не предполагающий включенности учеников, столешницу при помощи специального механизма можно поднять и использовать как доску, — рассказал директор организации Алексей Куимов.
В аппаратное обеспечение стола-трансформера можно установить игры и обучающие программы. Кроме того, размер столешницы варьируется по желанию заказчика. Томичи уже продают свою разработку по России штучно. В планах компании - наладить серийное производство устройства.