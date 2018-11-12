2018-11-12T10:27:24+03:00
Наука

В Томске разработали стол-доску для воспитателей детских садов

Ее можно изготовить любого размера
Елена Чечнева
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Устройство представляет из себя стол на колесах с сенсорной столешницей с диагональю 55 дюймов. Фото: инновационный портал Томской областиУстройство представляет из себя стол на колесах с сенсорной столешницей с диагональю 55 дюймов. Фото: инновационный портал Томской областиФото: Из открытых источников
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Томская компания разработала сенсорный стол-трансформер, который легко превращается в доску, для педагогов детских дошкольных учреждений. Такая информация появилась на инновационном портале Томской области.

Устройство представляет из себя стол на колесах с сенсорной столешницей с диагональю 55 дюймов.

- В режиме стола им могут пользоваться одновременно несколько человек, если же педагогу нужно дать материал, не предполагающий включенности учеников, столешницу при помощи специального механизма можно поднять и использовать как доску, — рассказал директор организации Алексей Куимов.

В аппаратное обеспечение стола-трансформера можно установить игры и обучающие программы. Кроме того, размер столешницы варьируется по желанию заказчика. Томичи уже продают свою разработку по России штучно. В планах компании - наладить серийное производство устройства.

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