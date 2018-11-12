Иномарка сбила 4-летнего ребенка в Томске

СЕГОДНЯ 08:44 2018-11-12T08:44:47+03:00

С травмами девочку доставили в больницу Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

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Инцидент произошел 10 ноября около 11.35. Во дворе дома на проспекте Мира автомобиль Toyota Avensis сбил маленькую девочку.

- По предварительной информации, ребенок выбежал на дорогу из-за припаркованных автомобилей. На улице девочка была с мамой. С травмами ее доставили в медицинское учреждение, - сообщили нам в пресс-службе МВД России по Томской области.

Ранее сообщалось, что иномарка сбила подростка в Томской области. По предварительной информации, 17-летняя девушка шла по левой стороне проезжей части в селе Кафтанчиково, навстречу транспортному средству. С травмами ее увезли в больницу.

Также на днях иномарка в Томске опрокинулась на Иркутском тракте. По предварительной информации, водитель не справился с управлением, нахал на бордюр, а потом опрокинулся. В результате 24-летнего молодого человека, который находился за рулем, с травмами увезли в больницу.