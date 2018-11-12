Томичей предпенсинного возраста приглашают поучаствовать в опросе

СЕГОДНЯ 08:14 2018-11-12T08:14:08+03:00

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В следующем году служба занятости планирует формировать банк предложений по профобучению для граждан предпенсионного возраста. С этой целью региональный департамент труда и занятости населения проводит опрос этой категории жителей Томской области. Опрос анонимен. Его результаты будут использованы в обобщенном виде.

- Результаты опроса позволят выявить потребности граждан предпенсионного возраста в профессиональном обучении, а также узнать, сколько времени люди готовы потратить на обучение, на какую заработную плату они рассчитывают и планируют ли сменить в дальнейшем сферу деятельности", ­– говорится в сообщении.

Пройти тестирование.

Кстати, недавно стало известно, как будут защищать права работников предпенсионного возраста. К примеру, принят законопроект об уголовной ответственности за отказ в приеме на работу или увольнение лиц предпенсионного возраста.