2018-11-12T07:53:09+03:00
Происшествия

Под Томском сгорел трехквартирный дом

Площадь пожара составила 250 квадратных метров
Елена Чечнева
Поделиться:
Площадь пожара составила 250 квадратных метровПлощадь пожара составила 250 квадратных метровФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В Богашево вспыхнул крупный пожар ранним утром 12 ноября. Звонок о возгорании поступил на пульт дежурного в 4.27. На момент прибытия первого подразделения крыша дома была полностью охвачена огнем. В итоге она сгорела. Также обгорели стены внутри двух квартир, третья квартира пострадала от воды. Площадь пожара составила 250 квадратных метров.

- Причина пожара устанавливается, - сообщили нам в пресс-службе МЧС России по Томской области.

Ликвидировали возгорание в 5.11. Для тушения привлекались 19 человек и 4 единицы техники.

Ранее сообщалось, что в Первомайском районе на пожаре обнаружили тело мужчины. Загорелся одноэтажный брусовой дом с дощатой верандой. В итоге от пожара пострадал дом, веранда и баня. Обгорела деревянная обрешетка крыши дома, прогорело потолочное перекрытие, выгорело все внутри.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Прокуратура потребовала у томской мэрии прекратить сброс стоков в Ушайку
Томичам покажут свадебные обряды и народные игры стран Восточной, Южной и Юго-Восточной Азии
Томские ученые выясняют причину развития диабета 2 типа, помещая мышей на беговую дорожку
В Томской области хотят удвоить экспорт сельхозсырья и пищевой продукции
В Томске разработали стол-доску для воспитателей детских садов
Иномарка сбила 4-летнего ребенка в Томске
Томичей предпенсинного возраста приглашают поучаствовать в опросе
Должница спряталась в шкафу, но выпала из него к приставам в Томской области
Из ТРЦ "Изумрудный город" эвакуировали посетителей в Томске
В Томске и Зональной станции отключат свет на 23 улицах
Сотрудники ГИБДД решили бороться со снегом на дорогах Томска
Завтра в Томск на смену морозу придет потепление
СК проверит властей и социальные службы, не пришедшие на помощь пожилому томичу
Чемпион мира по ММА Магомед Маликов проведет бесплатный мастер-класс в Томске
Томичам выдали призы за поиск источников неприятного запаха
В Томске коммунальные службы перевели в режим повышенной готовности
В Томске стартовала акция "Яркий новый год!"
В Томске задержали за взятку члена руководства "Рослесинфорга"
В Томске выставят на торги 14 деревянных старинных домов
Томские приставы продадут элитный автомобиль за полцены, если его владелец не оплатит долг
В одном из детских садов Томска произошло короткое замыкание
В аварии на Богашевском тракте в Томске повреждены 3 машины
Прокуратура проверит, как мэрия убирает снег в Томске
В Томске стартовал форум молодых предпринимателей
Получить компенсацию за покупку лекарств в Томской области теперь можно на портале госуслуг
Более 200 тысяч человек поставили прививку от гриппа в Томской области
Механик томского вуза пойдет под суд за обвинение во взятке
Полицейские задержали подозреваемого в нападении на ломбард в Томске