Под Томском сгорел трехквартирный дом

СЕГОДНЯ 07:42 2018-11-12T07:53:09+03:00

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В Богашево вспыхнул крупный пожар ранним утром 12 ноября. Звонок о возгорании поступил на пульт дежурного в 4.27. На момент прибытия первого подразделения крыша дома была полностью охвачена огнем. В итоге она сгорела. Также обгорели стены внутри двух квартир, третья квартира пострадала от воды. Площадь пожара составила 250 квадратных метров.

- Причина пожара устанавливается, - сообщили нам в пресс-службе МЧС России по Томской области.

Ликвидировали возгорание в 5.11. Для тушения привлекались 19 человек и 4 единицы техники.

Ранее сообщалось, что в Первомайском районе на пожаре обнаружили тело мужчины. Загорелся одноэтажный брусовой дом с дощатой верандой. В итоге от пожара пострадал дом, веранда и баня. Обгорела деревянная обрешетка крыши дома, прогорело потолочное перекрытие, выгорело все внутри.