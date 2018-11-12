Должница спряталась в шкафу, но выпала из него к приставам в Томской области

СЕГОДНЯ 07:09 2018-11-12T07:19:11+03:00

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Жительницу Асино лишили родительских прав на пятерых детей. Суд обязал ее выплачивать им алименты. Женщина долго не исполняла решение и накопила долг в 250 тысяч рублей. Ее не раз привлекали к административной, а также уголовной ответственности по статье «Злостное уклонение от уплаты алиментов». Она начала скрываться от представителей закона, постоянно меняя адреса проживания.

В очередной раз разыскивая неплательщицу, приставы Асиновского отдела выяснили, что она проживает в доме у сожителя. Однако, выехав на место, они не нашли там должницу. Но после "доброжелательные" соседи рассказали, что женщина прячется в шкафу. Приставы приехали вновь, и попросили мужчину открыть шкаф, но там тоже никого не было видно. Самое интересное было потом.

- Продолжив осмотр комнат, сотрудники услышали шум. Находясь в неудобном положении, женщина потеряла равновесие и выпала из того самого шкафа, - рассказали нам в пресс-службе УФССП России по Томской области.

В результате должница была доставлена в отдел, где на нее составили протокол за неуплату алиментов по ст. 5.35.1 КоАП РФ. Теперь неплательщице придется отбывать наказание в виде 50 часов обязательных работ.