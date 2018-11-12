Из ТРЦ "Изумрудный город" эвакуировали посетителей в Томске

СЕГОДНЯ 06:51 2018-11-12T06:53:16+03:00

Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях

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В воскресенье, 12 ноября, в торгово-развлекательном центре сработало пожарное оповещение, сообщается в группе "Регион-70" в социальной сети. Посетителей комплекса эвакуировали на улицу.

Мнения очевидцев расходятся. Одни говорят, что оповещение сработало на 3 этаже, и сразу после него отключился свет. Другие утверждают, что освещение все время работало исправно. Также томичи говорят разное и об оповещении. Одни слышали его и на первом этаже, другие не слышали совсем.

Группу детей вывели на улицу в спешном порядке, они даже не успели надеть верхнюю одежду.

Через непродолжительное время торговый центр вновь открыли для посещения.

Добавим, что в МЧС никаких сообщений о возгорании не поступало.