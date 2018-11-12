2018-11-12T06:02:50+03:00
Общество

В Томске и Зональной станции отключат свет на 23 улицах

Плановые отключения пройдут до 17.00
Елена Чечнева
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Плановые отключения пройдут до 17.00Плановые отключения пройдут до 17.00Фото: "КП" Архив
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Как сообщают "Горсети", в понедельник, 12 ноября, с 9.00 до 12.00 планово отключат электроэнергию по некоторым адресам на улицах Большая Подгорная, Дальне-Ключевская, Севастопольская, а также в переулках Тихий, Рылеева, Добролюбова, Чернышевского и Чехова.

Кроме того, с 9.00 до 17.00 не будет света на 12 улицах областного центра, на восьми улицах в Зональной станции, а также в поселке Просторном.

Полный список отключений можно посмотреть здесь.

Справка "КП"

Если у вас внезапно отключили электричество, для начала проверьте электрический счётчик. В случае резкого перепада энергии, сгорании лампы или перегорании любых других электроприборов могло произойти выбивание пробки. Также обратите внимание на аварийный переключатель, он должен быть поднят вверх. Если же все в норме - нужно позвонить по номеру "112" и как можно подробнее изложить ситуацию.

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