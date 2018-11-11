2018-11-11T08:04:26+03:00
Происшествия

Сотрудники ГИБДД решили бороться со снегом на дорогах Томска

Они выписывают штрафы организациям, которые пренебрегают уборкой территорий
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Чтобы навести порядок, необязательно нанимать спецтехнику. можно обойтись и лопатой.Чтобы навести порядок, необязательно нанимать спецтехнику. можно обойтись и лопатой.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Снежные завалы мешают всем. Трудно не только пройти, но и проехать. Та месячная норма садков, которая «обрушилась» на Томск всего за 5 дней, стала причиной сугробов и снежных заторов в квартальных проездах. Чтобы навести порядок, сотрудники ГИБДД усилили контроль за качеством уборки снега.

В частности, теперь инспектируется работа снегоуборочной техники. Принимаются меры по улучшению качества уборки снега в областном центре. За прошедшую неделю сотрудниками ГИБДД вынесено 40 предписаний организациям за ненадлежащее состояние улично-дорожной сети в части зимнего содержания. Возбуждено 12 дел об административных правонарушениях. Такие меры должны способствовать улучшению ситуации и стимулировать руководителей навести порядок на своих территориях.

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