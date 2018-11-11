2018-11-11T07:28:13+03:00
Общество

Завтра в Томск на смену морозу придет потепление

Сегодня к вечеру ожидается почти -30 градусов
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Одеваться в такую погоду нужно теплее и брать на прогулку горячий чайОдеваться в такую погоду нужно теплее и брать на прогулку горячий чайФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Ясная погода и самый сильный мороз – до минус 27 градусов - ожидается сегодня к вечеру в Томске. По сообщениям на сайте регионального гидрометцентра, уже завтра в город придет потепление до -13-14 градусов, а во вторник и до -8-9С с небольшим снегом и юго-западным ветром.

В этот выходной рекомендуется одеваться теплее и быть осторожнее - на дорогах гололедица.

По области также ожидается ясная погода. В отдельных районах возможен небольшой снег, Температура около минус 17-28 градусов.

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