СК проверит властей и социальные службы, не пришедшие на помощь пожилому томичу

10 Нояб. 18:11 2018-11-10T18:17:29+03:00

Он жил в непригодных условиях с лета этого года Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

Он жил в непригодных условиях с лета этого года

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Следователи начали проверку сотрудников администрации и социальной поддержки, не пришедших на помощь 81-летнему Николаю Коваленко. Историю дедушки, с лета живущем в своем доме без отопления и электричества, рассказали в соцсетях неравнодушные горожане около недели назад. Летом его дом разграбили и разломали печку, разбили окна и повредили двери, а также вывезли все, что можно продать.

- Проводится проверка по факту ненадлежащего исполнения сотрудниками органов администрации и социальной поддержки населения своих обязанностей, которыми своевременно не были приняты меры по обеспечению права пенсионера на безопасные условия жизни, проживающего с лета 2018 года в частном доме в условиях, представляющих угрозу для его жизни и здоровья, - сообщает пресс-служба ведомства.

По результатам проверки примут процессуальное решение.