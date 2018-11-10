2018-11-10T07:45:34+03:00
Спорт

Чемпион мира по ММА Магомед Маликов проведет бесплатный мастер-класс в Томске

Вместе с ним выступит чемпион мира по самбо Моллагасан Халаев
Елена Чечнева
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Чемпион мира по ММА Магомед МаликовЧемпион мира по ММА Магомед МаликовФото: СОЦСЕТИ
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Как сообщает пресс-служба областной администрации, чемпион мира по смешанным единоборствам, заслуженный работник физической культуры и спорта республики Дагестан и республики Ингушетия Магомед Маликов проведет в Томске мастер-класс для всех желающих, покажет различные приемы и даст советы начинающим и опытным спортсменам. Также вместе с ним на встрече выступит северчанин Моллагасан Халаев - трехкратный чемпион мира по самбо среди мастеров (ветеранов).

Событие пройдет в субботу, 10 ноября, в спортивно-оздоровительном комплексе Сибирского государственного медицинского университета (ул. Учебная, 41). Начало в 20.00, вход свободный. Задать свои вопросы можно по номеру +7-953-926-7888 (Афсаладдин Ахмедов).

Справка КП. Магомед Маликов — российский боец смешанных единоборств. Известен тем, что в 2011 году на 23-й секунде боя отправил в нокаут Александра Емельяненко. Обладатель титула чемпиона региональных турниров по рукопашному бою, шести профессиональных поединков по правилам ММА.

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