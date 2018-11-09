Томичам выдали призы за поиск источников неприятного запаха

9 Нояб. 13:39 2018-11-09T13:40:28+03:00

Горожане рассказали про самодельные канализации, сливы ассенизаторских машин, фермы и подсобные хозяйства в черте города, свалки мусора Фото: из открытых источников

Они рассказали про самодельные канализации, сливы ассенизаторских машин, фермы и подсобные хозяйства в черте города, свалки мусора

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В августе этого года экологи-общественники Томска при поддержке одной из томских компаний организовали поиск источников неприятных летних запахов. Поступило более шестидесяти заявок.

Благодаря усилиям горожан было выявлено множество дурно пахнущих объектов на Каштаке, Черемошниках, Степановке и других районах. Еще томичи рассказывали про самодельные канализации, сливы ассенизаторских машин, фермы и подсобные хозяйства в черте города, свалки мусора и т.д.

Наиболее активных участников акции наградили призами.

Собранная активистами информация передана на рассмотрение контрольно-надзорных органов, которые проверят и оценят степень экологической тяжести нарушений на этих объектах.

Планируется, что в следующем году работа будет начата уже в июне и продолжена до полного прояснения ситуации.