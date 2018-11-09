2018-11-09T13:40:28+03:00
Общество

Томичам выдали призы за поиск источников неприятного запаха

Они рассказали про самодельные канализации, сливы ассенизаторских машин, фермы и подсобные хозяйства в черте города, свалки мусора
Елена Чечнева
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Горожане рассказали про самодельные канализации, сливы ассенизаторских машин, фермы и подсобные хозяйства в черте города, свалки мусораГорожане рассказали про самодельные канализации, сливы ассенизаторских машин, фермы и подсобные хозяйства в черте города, свалки мусораФото: из открытых источников
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В августе этого года экологи-общественники Томска при поддержке одной из томских компаний организовали поиск источников неприятных летних запахов. Поступило более шестидесяти заявок.

Благодаря усилиям горожан было выявлено множество дурно пахнущих объектов на Каштаке, Черемошниках, Степановке и других районах. Еще томичи рассказывали про самодельные канализации, сливы ассенизаторских машин, фермы и подсобные хозяйства в черте города, свалки мусора и т.д.

Наиболее активных участников акции наградили призами.

Собранная активистами информация передана на рассмотрение контрольно-надзорных органов, которые проверят и оценят степень экологической тяжести нарушений на этих объектах.

Планируется, что в следующем году работа будет начата уже в июне и продолжена до полного прояснения ситуации.

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