В Томске коммунальные службы перевели в режим повышенной готовности

9 Нояб. 13:22 2018-11-09T13:23:56+03:00

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По прогнозам Томского гидрометцентра, в областном центре будет умеренный, местами сильный снег и метели. На дорогах ожидаются сильная гололедица, снежные заносы, а также ухудшение видимости. Ветер усилится до 19-24 м/с. Вечером температура резко понизится до – 22.

- Все оперативные службы города приведены в режим повышенной готовности, так как изменение погодных условий может повлечь аварии на объектах ЖКХ и городской инфраструктуры, нарушения в работе транспорта и увеличение количества ДТП, - сообщили нам в пресс-службе городской администрации.

Администрация Томска предупреждает горожан о резком понижении температуры и призывает соблюдать правила безопасности на дорогах.

Главное управление МЧС России по Томской области предупреждает о возможном возникновении чрезвычайных происшествий.

- Предельное внимание необходимо проявить дорожным службам и автовладельцам. Мокрое дорожное полотно или гололедица способны спровоцировать рост дорожно-транспортных происшествий и автомобильные пробки, - подчеркивают в региональном ведомстве.