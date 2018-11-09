В Томске коммунальные службы перевели в режим повышенной готовности
По прогнозам Томского гидрометцентра, в областном центре будет умеренный, местами сильный снег и метели. На дорогах ожидаются сильная гололедица, снежные заносы, а также ухудшение видимости. Ветер усилится до 19-24 м/с. Вечером температура резко понизится до – 22.
- Все оперативные службы города приведены в режим повышенной готовности, так как изменение погодных условий может повлечь аварии на объектах ЖКХ и городской инфраструктуры, нарушения в работе транспорта и увеличение количества ДТП, - сообщили нам в пресс-службе городской администрации.
Администрация Томска предупреждает горожан о резком понижении температуры и призывает соблюдать правила безопасности на дорогах.
Главное управление МЧС России по Томской области предупреждает о возможном возникновении чрезвычайных происшествий.
- Предельное внимание необходимо проявить дорожным службам и автовладельцам. Мокрое дорожное полотно или гололедица способны спровоцировать рост дорожно-транспортных происшествий и автомобильные пробки, - подчеркивают в региональном ведомстве.