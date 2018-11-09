2018-11-09T13:23:56+03:00
Общество

В Томске коммунальные службы перевели в режим повышенной готовности

На выходных ожидается резкое похолодание
Елена Чечнева
Поделиться:
На выходных ожидается резкое похолоданиеНа выходных ожидается резкое похолоданиеФото: Архив КП
Изменить размер текста:

По прогнозам Томского гидрометцентра, в областном центре будет умеренный, местами сильный снег и метели. На дорогах ожидаются сильная гололедица, снежные заносы, а также ухудшение видимости. Ветер усилится до 19-24 м/с. Вечером температура резко понизится до – 22.

- Все оперативные службы города приведены в режим повышенной готовности, так как изменение погодных условий может повлечь аварии на объектах ЖКХ и городской инфраструктуры, нарушения в работе транспорта и увеличение количества ДТП, - сообщили нам в пресс-службе городской администрации.

Администрация Томска предупреждает горожан о резком понижении температуры и призывает соблюдать правила безопасности на дорогах.

Главное управление МЧС России по Томской области предупреждает о возможном возникновении чрезвычайных происшествий.

- Предельное внимание необходимо проявить дорожным службам и автовладельцам. Мокрое дорожное полотно или гололедица способны спровоцировать рост дорожно-транспортных происшествий и автомобильные пробки, - подчеркивают в региональном ведомстве.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Томичам выдали призы за поиск источников неприятного запаха
В Томске стартовала акция "Яркий новый год!"
В Томске задержали за взятку члена руководства "Рослесинфорга"
В Томске выставят на торги 14 деревянных старинных домов
Томские приставы продадут элитный автомобиль за полцены, если его владелец не оплатит долг
В одном из детских садов Томска произошло короткое замыкание
В аварии на Богашевском тракте в Томске повреждены 3 машины
Прокуратура проверит, как мэрия убирает снег в Томске
В Томске стартовал форум молодых предпринимателей
Получить компенсацию за покупку лекарств в Томской области теперь можно на портале госуслуг
Более 200 тысяч человек поставили прививку от гриппа в Томской области
Механик томского вуза пойдет под суд за обвинение во взятке
Полицейские задержали подозреваемого в нападении на ломбард в Томске