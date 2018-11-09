В Томске стартовала акция "Яркий новый год!"
Участниками акции станут воспитанники детских садов и дошкольных отделений школ Томска. Они сделают новогодние игрушки для украшения городских елей, высаженных в сквере Студенческих строительных отрядов на улице Красноармейской и на Новособорной площади. Информация об этом появилась на официальном сайте мэрии.
До 5 декабря коллективы учреждений будут делать елочные игрушки и новогодние поделки, а с 10 по 13 декабря они украсят две центральные новогодние площадки.
За каждым дошкольным учреждением будет закреплено свое дерево. Оно предложит свою концепцию оформления и силами воспитанников, педагогов и родителей изготовит игрушки в едином стиле, с применением любых материалов.
- Все участники городской акции «Яркий Новый год!» будут награждены памятными сертификатами. - сообщили нам в пресс-службе городской администрации.