2018-11-09T11:19:30+03:00
Общество

В Томске стартовала акция "Яркий новый год!"

Дошколята изготовят игрушки для главных новогодних елей города
Елена Чечнева
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Дошколята изготовят игрушки для главных новогодних елей городаДошколята изготовят игрушки для главных новогодних елей городаФото: из открытых источников
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Участниками акции станут воспитанники детских садов и дошкольных отделений школ Томска. Они сделают новогодние игрушки для украшения городских елей, высаженных в сквере Студенческих строительных отрядов на улице Красноармейской и на Новособорной площади. Информация об этом появилась на официальном сайте мэрии.

До 5 декабря коллективы учреждений будут делать елочные игрушки и новогодние поделки, а с 10 по 13 декабря они украсят две центральные новогодние площадки.

За каждым дошкольным учреждением будет закреплено свое дерево. Оно предложит свою концепцию оформления и силами воспитанников, педагогов и родителей изготовит игрушки в едином стиле, с применением любых материалов.

- Все участники городской акции «Яркий Новый год!» будут награждены памятными сертификатами. - сообщили нам в пресс-службе городской администрации.

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