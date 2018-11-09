В Томске выставят на торги 14 деревянных старинных домов

9 Нояб. 10:04 2018-11-09T10:09:05+03:00

Изменить размер текста: A A

В рамках программы "Аренда за рубль" мэрия Томска выставит на торги право аренды по 14 деревянным зданиям в центре города. Это дома по ул. Гоголя,14а, ул. Гоголя,14, ул. Гоголя, 14/3, ул. Гоголя, 14/6, ул. Гоголя,16, ул. Гоголя, 50/1, ул. Шишкова, 6, ул. Шишкова,8, ул. Никитина, 2а, ул. Лермонтова, 24, ул. Максима Горького, 30, ул. Татарская, 2, ул. Центральная, 9, ул. Кононова, 4.

- Программа «Аренда за рубль» уже дала хорошие результаты, - подчеркнул мэр Томска Иван Кляйн. - Есть заинтересованность инвесторов в восстановлении исторических зданий. И мы будем продолжать эту работу. Также я дал поручение проработать возможность передачи в аренду с условием восстановления кирпичных зданий – памятников и объектов исторической среды.

Заявки на очередной открытый аукцион принимаются до 25 ноября включительно, задаток должен поступить на счет организатора аукциона не позднее 21 ноября.

Аукцион проводится 26 ноября по адресу: пер. Плеханова, 4, каб.403. Телефон для справок: 8 (3822) 908-508, 908-534.