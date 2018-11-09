2018-11-09T06:57:25+03:00
Общество

Томские приставы продадут элитный автомобиль за полцены, если его владелец не оплатит долг

На коммерсанта завели 35 производств
Елена Чечнева
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На коммерсанта завели 35 производств. Фото:пресс-служба УФССП по Томской области.На коммерсанта завели 35 производств. Фото:пресс-служба УФССП по Томской области.Фото: из открытых источников
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Как рассказали нам в пресс-службе УФССП по Томской области, на индивидуального предпринимателя из Стрежевого заведено 35 исполнительных производств. Он должен налоговой инспекции и коммунальным службам более миллиона рублей.

Поскольку коммерческая деятельность не приносила бизнесмену стабильного дохода, то долги он гасил нерегулярно и небольшими суммами. Однако недавно пристав выяснила, что должник зарегистрировал на себя «Land Rover» 2004 года выпуска и вызвала его на прием. Не подозревая причину, он приехал, и на автомобиль наложили арест.

- Предварительная оценка «Land Rover» составила 500 тыс. рублей. Машина оставлена на ответственное хранение должнику, который предупрежден об уголовной ответственности за растрату, отчуждение, сокрытие или незаконную передачу арестованного имущества по ст. 312 УК РФ. В случае, если долги не будут погашены в установленный судебным приставом срок, иномарку направят на оценку специалистом, а затем – на реализацию, - подытожили в пресс-службе УФССП по Томской области.

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