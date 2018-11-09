2018-11-09T06:39:22+03:00
Происшествия

В одном из детских садов Томска произошло короткое замыкание

Никто не пострадал
Елена Чечнева
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Никто не пострадалНикто не пострадалФото: Пресс-служба МЧС России по Томской области
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В пожарно-спасательную службу МЧС России 8 ноября позвонили взволнованные воспитатели и рассказале о запахе дыма в детском саду № 50 по улице Котовского. Обращение зарегистрировано в 10.35. К месту автоматически по повышенному номеру направили подразделения из всех пожарно-спасательных частей города.

Первое подразделение прибыло уже через 4 минуты, сообщает пресс-служба ведомства. Из здания эвакуировали 229 детей и 37 работников. Пострадавших нет. Часть малышей отвели в соседний корпус, остальных в ближайший детский сад № 33.

По словам руководства детского сада, сотрудники почувствовали запах дыма, после чего запустили систему оповещения людей о пожаре и позвонили в пожарную охрану.

Как выяснилось, на первом этаже произошло короткое замыкание, но ничего не загорелось. Пожарные дознаватели выясняют причины инцидента.

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