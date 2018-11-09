2018-11-09T06:23:44+03:00
Происшествия

В аварии на Богашевском тракте в Томске повреждены 3 машины

На месте работает МЧС и скорая помощь[видео]
Елена Чечнева
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На месте работает МЧС и скорая помощьНа месте работает МЧС и скорая помощьФото: СОЦСЕТИ
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Как сообщают очевидцы в одной из групп в социальной сети, ДТП произошло 9 ноября утром на Богашевском тракте около поселка Просторный. На месте работала полиция, служба ГИБДД, сотрудники скорой помощи, а также томичи увидели две машины пожарных. Столкнулись 4 автомобиля.

На видео заметно, как несколько человек вместе с пожарными пытаются открыть одну из пострадавших машин.

Пользователи социальной сети утверждают, что по дороге к аэропорту "Томск" необходимо поставить камеры или сделать четырехполосное дорожное полотно, чтобы подобных аварий стало меньше.

Как рассказали нам в пресс-службе МВД России по Томской области, по предварительной информации столкнулись три машины - ВАЗ 2115, ВАЗ 2107 и Toyota Platz. Троих участников ДТП доставили в больницу.

Очевидцев и свидетелей происшествия просят обратиться в дежурную часть УГИБДД УМВД России по Томской области по номеру 8(3822) 664-422.

Авария Богашевский тракт.

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