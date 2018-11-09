2018-11-09T05:44:29+03:00
Общество

Прокуратура проверит, как мэрия убирает снег в Томске

Заместителю мэра выписали предостережение
Елена Чечнева
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Заместителю мэра выписали предостережениеЗаместителю мэра выписали предостережениеФото: Пресс-служба мэрии Томска
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Томская прокуратура проверит, как администрация исполняет обязанности по очистке дорог в обильный снегопад, сообщает пресс-служба областного ведомства. Правоохранители оценят, насколько своевременно и полно администрация и ее подрядчики делают городские дороги безопасными для движения. Заместителю мэра города по благоустройству объявили предостережение о недопустимости нарушения федерального законодательства в этой сфере.

Начиная с выходных, синоптики почти каждый день объявляют штормовое предупреждение из-за обильных снегопадов. За первые дни ноября выпала месячная норма осадков.

Ранее сообщалось, что на томских полигонах принимать снег будут круглосуточно. Всего с начала сезона САХ привез на них 6,5 тысяч тонн снега.

Также районные администрации областного центра будут каждый день проверять, как очищаются кровли жилых домов.

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