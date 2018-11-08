2018-11-08T12:54:38+03:00
Общество

В Томске стартовал форум молодых предпринимателей

Главной темой мероприятия стали инструменты роста для начинающих бизнесменов
Елена Чечнева
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Главной темой мероприятия стали инструменты роста для начинающих бизнесменовГлавной темой мероприятия стали инструменты роста для начинающих бизнесменовФото: СОЦСЕТИ
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В четверг, 8 ноября, в ОЭЗ «Томск» начался VI региональный форум молодых предпринимателей «Томск — месторождение успеха», сообщает пресс-служба областной администрации.

Главная тема события — инструменты роста для бизнеса и предпринимателей. Форум соберет более 350 молодых предпринимателей. На двух площадках выступят 12 спикеров — основатели и топ-менеджеры компаний с совокупной выручкой более 1,5 млрд рублей в год. Они поделятся с участниками опытом ведения успешного бизнеса.

Основная тема площадки «Систематизация бизнеса» — как собственнику выйти из «операционки» и развивать компанию и бизнес системно. Спикеры расскажут, как структурировать компанию, организовать бизнес-процессы в маркетинге, продажах, производстве, финансах и управлении персоналом. Молодые предприниматели узнают принципы организации компании, которые позволят кратно расти даже в кризисы.

На площадке «Масштабирование бизнеса» спикеры поделятся рецептами достижения выдающихся результатов в развитии компаний и историями своих неудач.

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