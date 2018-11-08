Получить компенсацию за покупку лекарств в Томской области теперь можно на портале госуслуг
Жители Томской области, которые выбрали денежную компенсацию вместо получения лекарств или изделий медицинского назначения, смогут оформить ее на портале госуслуг. Для этого нужно заполнить на сайте заявление в Томское региональное отделение Фонда социального страхования.
- Возможность подать заявление на получение компенсации востребована среди граждан. На такое возмещение могут претендовать работники, пострадавшие от несчастных случаев на производстве, а также имеющие профессиональные заболевания, — отмечает начальник департамента развития информационного общества администрации Томской области Андрей Максименко.
С начала года жители региона подали в электронной форме 962 обращения за этой услугой.
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