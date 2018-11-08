Получить компенсацию за покупку лекарств в Томской области теперь можно на портале госуслуг

СЕГОДНЯ 12:38 2018-11-08T12:39:27+03:00

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Жители Томской области, которые выбрали денежную компенсацию вместо получения лекарств или изделий медицинского назначения, смогут оформить ее на портале госуслуг. Для этого нужно заполнить на сайте заявление в Томское региональное отделение Фонда социального страхования.

- Возможность подать заявление на получение компенсации востребована среди граждан. На такое возмещение могут претендовать работники, пострадавшие от несчастных случаев на производстве, а также имеющие профессиональные заболевания, — отмечает начальник департамента развития информационного общества администрации Томской области Андрей Максименко.

С начала года жители региона подали в электронной форме 962 обращения за этой услугой.

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