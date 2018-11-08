Механик томского вуза пойдет под суд за обвинение во взятке

СЕГОДНЯ 12:24 2018-11-08T12:27:49+03:00

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Следователи завершили расследование уголовного дела по статье "получение должностным лицом лично взятки, совершенное в крупном размере".

По версии правоохранителей, обвиняемый был главным механиком Томского государственного университета. С 1 июня 31 декабря 2015 года он получил от директора ООО «Тепло-ресурс» 780 тысяч рублей. За эту сумму он обещал обеспечить организации победу в открытом аукционе на монтаж водяного инфракрасного потолочного отопления в концертном зале ЦК ТГУ, а также в дальнейшем беспрепятственной принять выполненные работы.

На данный момент расследование уголовного дела завершено, и оно передано в Советский районный суд для рассмотрения по существу.

Схожий случай произошел в Томском районе. Там предпринимателя обвинили в даче взятки мастеру лесхоза. Теперь на его имущество наложен арест на более 14 миллионов рублей.