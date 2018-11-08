2018-11-08T12:05:54+03:00
Происшествия

Полицейские задержали подозреваемого в нападении на ломбард в Томске

Им оказался 24-летний молодой человек
Елена Чечнева
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Им оказался 24-летний молодой человек.Им оказался 24-летний молодой человек.Фото: Из открытых источников
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Полицейские при силовой поддержке СОБР Росгвардии задержали подозреваемого в нападении на ломбард.

По предварительным данным, мужчина проник в ломбард и, угрожая пистолетом, похитил оттуда золотые изделия и деньги на общую сумму 150 тысяч рублей. Ущерб составил 996 тысяч рублей. Через некоторое время правоохранители выяснили, что на одном из рынков Томска будут продавать большую партию золота. Благодаря кропотливой и слаженной работе полицейские задержали молодого человека. Им оказался 24-летний безработный житель Томского района. Ранее он не был судим. Часть похищенного, а также травматический пистолет полицейские изъяли во время обыска.

Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Парню грозит до 12 лет лишения свободы. Наданный момент он заключен под стражу.

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