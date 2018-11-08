Органы опеки забрали ребенка у семейной пары в Томске

СЕГОДНЯ 09:15 2018-11-08T09:15:47+03:00

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Прокуратура Ленинского района провела проверку по сообщению опеки.

Согласно сведениям, представленным администрацией района, в сентябре этого года в отдел опеки позвонил аноним. Он рассказал, что по соседству с ним в квартире плачет 1,5-годовалый ребенок. Его мать находится под хмельком, а в жилье также находятся посторонние асоциальные граждане. Специалисты опеки выехали по адресу и, поскольку информация об угрозе жизни и здоровью ребенка подтвердилась, изъяли его из семьи.

Прокурорская проверка затем показала, что семья состояла в опеке и в отделе по делам несовершеннолетних на профилактическом учете. Родителей несколько раз штрафовали за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Должного ухода за ребенком не было. Посещавший семью педиатр не раз замечал алкогольное опьянение родителей.

По итогам проверки прокурор района обратился в суд с иском об ограничении отца и матери в родительских правах. Заявление удовлетворили в полном объеме. Решение суда в законную силу не вступило.