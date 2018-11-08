Томская продовольственная компания договорилась с Китаем о поставке на 100 миллионов долларов

СЕГОДНЯ 08:38 2018-11-08T08:45:59+03:00

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Томский производитель сладкой бакалеи подписал соглашение о намерениях в рамках первой Китайской международной импортной выставки (CIIE), сообщает пресс-служба областной администрации. Компания специализируется на выпуске и реализации продуктов питания из дикоросов Сибири и Алтайского края.

Соглашение предусматривает готовность сторон со следующего года наладить поставки в Китай российской продукции - варенья, соков, функционального питания и полуфабрикатов для предприятий промышленного производства. Речь идет о поставках на 100 миллионов долларов.

- Это рекордное соглашение поможет нашей компании закрепиться на китайском рынке, заняв позицию крупного игрока на рынке сладкой бакалеи. Есть уверенность, что совместно с китайскими партнерами и благодаря поддержке Российского экспортного центра мы сможем его реализовать в полной мере, — отметила менеджер по маркетинговым коммуникациям Наталья Дунаева.