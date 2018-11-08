Подростков отправили в колонию за нападение на магазин с неисправным пистолетом

СЕГОДНЯ 05:21 2018-11-08T05:21:14+03:00

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Двух 17-летних томичей приговорили к воспитательной колонии по статье "разбой, совершенный с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, группой лиц по предварительному сговору". Один из них уже был судим.

Как установило следствие, в конце декабря прошлого года подростки договорились напасть на круглосуточный продуктовый магазин. Они пришли туда ночью. Один следил за окружающей обстановкой, а второй наставил на кассира пистолет и закричал: "Давай деньги!"

Оружие было пневматическим и к тому же неисправным, однако женщина-кассир восприняла угрозу серьезно. Он закричала о помощи. В этот момент подсудимый забрал из кассы выручку магазина - 3,2 тысячи рублей, после чего подростки скрылись с места преступления вместе с похищенными деньгами.

Свою вину в содеянном подсудимые признали в полном объеме. Суд приговорил их к 2 и 3 годам лишения свободы в воспитательной колонии.