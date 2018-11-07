2018-11-07T17:15:16+03:00
Общество

Сотрудники томской Росгвардии встретились со школьниками

Акция приурочена к 70-летию Героя России Анатолия Романова
Елена Чечнева
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Акция приурочена к 70-летию Героя России Анатолия РомановаАкция приурочена к 70-летию Героя России Анатолия РомановаФото: из открытых источников
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В рамках военно-патриотической акции «Эстафета патриотизма. Равнение на Героев России», которая стартовала в августе в Томском кадетском корпусе, 7 ноября сотрудники и военнослужащие посетили подшефный лицей № 1 имени А.С. Пушкина. Акция приурочена к 70-летию Героя России Анатолия Романова. Школьников ознакомили с его биографией и служебной деятельностью, а также показали фильм про легендарного генерала.

Самой зрелищной и ожидаемой частью мероприятия стала демонстрация работы томского спецназа. Ребятам был представлен документальный фильм о СОБРе, а затем представители спецподразделений продемонстрировали учащимся некоторые приемы рукопашного боя и защиты от нападений, в чем молодым людям была предоставлена возможность тут же и потренироваться.

Сотрудники вневедомственной охраны познакомили ребят со спецификой этого самого многочисленного подразделения Росгвардии. В довершение лицеистам была продемонстрирована работа экипажей групп задержания. По легенде, в лицей зашел нетрезвый мужчина и попытался прорваться в учреждение. Работники нажали «тревожную» кнопку, и хулиган был задержан росгвардейцами.

Закончилось мероприятие проведением «Правовой викторины», в ходе которой учащимся лицея предстояло ответить на вопросы, касающиеся видов ответственности за различные правонарушения, названий кодексов и много другого.

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