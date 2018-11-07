Томичей бесплатно научат искусству икэбаны

7 Нояб. 16:20 2018-11-07T16:52:40+03:00

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В четверг, 8 ноября, в кинотеатре «Киномакс» состоится демонстрация японского искусства икебана.

В 18.30 профессора института Икэнобо Галина Давиденко и Ольга Сомова создадут композиции из живых цветов, ветвей и трав в традиционном и современном стилях.

Через час, в 19.30, зрителям покажут фильм «Цветок и меч» на языке оригинала с субтитрами. Главный герой Сэнко Икенобо, молодой монах знаменитого храма Роккакудо, обладает удивительным талантом составлять необычные цветочные композиции. Он использует искусство икебаны, чтобы радовать и вдохновлять местных жителей. Но хрупкий мир и покой нарушается, когда к власти приходит вспыльчивый сегун Хидэёси Тоётоми. И, чтобы противостоять ему, у Сэнко есть только цветы и древняя буддийская мудрость.

Вход на мероприятие бесплатный.