Жителя Томской области задержали с порохом на вокзале областного центра

7 Нояб. 13:51 2018-11-07T13:51:31+03:00

Мужчина украл его у односельчанина и хотел продать Фото: Архив "КП"

Мужчина украл его у односельчанина и хотел продать

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Сотрудники томского линейного отдела полиции задержали пьяного на привокзальной площади железнодорожного вокзала Томск-1. При досмотре у него обнаружили банку с порохом. Законность его приобретения мужчина подтвердить не смог, а в последующем признался, что он украл его у своего односельчанина и приехал в Томск, чтобы продать.

Правоохранители установили, что хозяин украденного обнаружил пропажу и подал заявление в местное отделение полиции. Однако законность хранения пороха и он подтвердить не смог.

- Экспертиза показала, что в банке, изъятой у задержанного находится порох марки «Сокол» массой 180 грамм и являющийся взрывчатым веществом, - сообщили нам в пресс-службе ведомства.

Не неудачливого коммерсанта возбуждено уголовное дело по статье "незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов". Теперь ему грозит до четырех лет лишения свободы.