Штормовое предупреждение объявили на 8 ноября в Томской области

СЕГОДНЯ 13:22 2018-11-07T13:26:54+03:00

В областном центре вновь ожидают ветер до 19 м/с и гололед Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

В областном центре вновь ожидают ветер до 19 м/с и гололед

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По данным Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 8 ноября по области и городу ожидается снег, местами сильный, порывы ветра 14-19 м/с. На дорогах будет гололедица и снежные заносы.

- Предельное внимание необходимо проявить дорожным службам и автовладельцам. Мокрое дорожное полотно или гололедица способны спровоцировать рост дорожно-транспортных происшествий и автомобильные пробки, - подчеркивает пресс-служба МЧС России по Томской области.

Днем температура в областном центре поднимется до + 1 градуса, по региону ожидается от -9 до +1. Ночью столбик термометра опустится до -8 по области и до -6 в Томске.

Ранее сообщалось, что на томских полигонах принимать снег будут круглосуточно. Всего с начала сезона САХ привез на них 6,5 тысяч тонн снега.

Также районные администрации областного центра будут каждый день проверять, как очищаются кровли жилых домов.

- Подразделения администрации города и муниципального центра технического надзора также контролируют качество работы снегоуборочной техники во внутриквартальных проездах, на улицах в периферийной части города, - добавили в пресс-службе мэрии