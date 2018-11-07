Штормовое предупреждение объявили на 8 ноября в Томской области
По данным Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 8 ноября по области и городу ожидается снег, местами сильный, порывы ветра 14-19 м/с. На дорогах будет гололедица и снежные заносы.
- Предельное внимание необходимо проявить дорожным службам и автовладельцам. Мокрое дорожное полотно или гололедица способны спровоцировать рост дорожно-транспортных происшествий и автомобильные пробки, - подчеркивает пресс-служба МЧС России по Томской области.
Днем температура в областном центре поднимется до + 1 градуса, по региону ожидается от -9 до +1. Ночью столбик термометра опустится до -8 по области и до -6 в Томске.
Ранее сообщалось, что на томских полигонах принимать снег будут круглосуточно. Всего с начала сезона САХ привез на них 6,5 тысяч тонн снега.
Также районные администрации областного центра будут каждый день проверять, как очищаются кровли жилых домов.
- Подразделения администрации города и муниципального центра технического надзора также контролируют качество работы снегоуборочной техники во внутриквартальных проездах, на улицах в периферийной части города, - добавили в пресс-службе мэрии