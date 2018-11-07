На томских полигонах принимать снег будут круглосуточно

СЕГОДНЯ 13:02 2018-11-07T13:06:24+03:00

С начала сезона коммунальщики доставили на них 6500 тонн снега Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С начала сезона коммунальщики доставили на них 6500 тонн снега

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Такое поручение глава города дал на селекторном совещании. Полигоны в пос. Хромовка, по ул. Мостовая и Высоцкого с 7 ноября работают круглосуточно, без технологического перерыва. Это позволит обеспечить беспрерывную приемку снега от подрядчиков и сторонних организаций.

Всего с начала сезона САХ привез на городские полигоны 6,5 тысяч тонн снега. Еще 1800 тонн на них приняли от организаций.

- У нас есть возможность вести работу на снегоотвалах без длительных технологических перерывов. Самый большой полигон находится на улице Мостовая, он занимает 4,3 гектара и может принять до 3,5 тысячи тонн снега за сутки», - отметил директор САХ Евгений Якуба.

Коммунальные службы, по его словам, сейчас работают круглосуточно. Основная уборка идет по ночам, в первую очередь там, где проходят маршруты общественного транспорта. Утром коммунальщики расчищают остановки и пешеходные переходы. В дневное время снег убирают в отдаленных, спальных районах города.