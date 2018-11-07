На томских полигонах принимать снег будут круглосуточно
Такое поручение глава города дал на селекторном совещании. Полигоны в пос. Хромовка, по ул. Мостовая и Высоцкого с 7 ноября работают круглосуточно, без технологического перерыва. Это позволит обеспечить беспрерывную приемку снега от подрядчиков и сторонних организаций.
Всего с начала сезона САХ привез на городские полигоны 6,5 тысяч тонн снега. Еще 1800 тонн на них приняли от организаций.
- У нас есть возможность вести работу на снегоотвалах без длительных технологических перерывов. Самый большой полигон находится на улице Мостовая, он занимает 4,3 гектара и может принять до 3,5 тысячи тонн снега за сутки», - отметил директор САХ Евгений Якуба.
Коммунальные службы, по его словам, сейчас работают круглосуточно. Основная уборка идет по ночам, в первую очередь там, где проходят маршруты общественного транспорта. Утром коммунальщики расчищают остановки и пешеходные переходы. В дневное время снег убирают в отдаленных, спальных районах города.