В одном из районов Томска 13 женщин задержали за занятие проституцией

СЕГОДНЯ 12:53 2018-11-07T12:54:11+03:00

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Вместе с народными дружинниками полицейские задержали одного человека в розыске, нашли без вести пропавшего ребенка, а также проверили 210 человек, состоящих в районном ОМВД на учете.

- В пункт оказания медпомощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, доставлено 39 правонарушителей, за управление авто в состоянии опьянения и отказ от прохождения медосвидетельствования задержано 2 водителя, <...> выявлено 13 административных правонарушений по статье "Занятие проституцией", - сообщили нам в пресс-службе МВД России по Томской области.

Кроме того, полицейские проверили объекты трудовой деятельности и места проживания мигрантов, выявили 3 административных правонарушения.

- Подобные мероприятия на территории областного центра сотрудниками полиции проводятся регулярно. - добавили в пресс-службе ведомства.