Томское охранное агентство оштрафовали за дискриминацию соискателей при приеме на работу
Томская прокуратура проверила одно из частных охранных агентств. Как установили правоохранители, оно разместило на своем сайте объявление о приеме на работу. При этом для соискателей на должности лицензированных охранников, менеджеров по продаже и развитию, лицензированных водителей-охранников, техников и дежурных установили возрастное ограничение.
- В силу закона никто не может быть ограничен в трудовых правах в зависимости от обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работника, - отмечают в пресс-службе прокуратуры Томской области.
По итогам проверки возбуждено дело об административном правонарушении по статье "распространение информации о свободных рабочих местах или вакантных должностях, содержащей ограничения дискриминационного характера". Мировой суд оштрафовал на 3 000 рублей ответственного за размещение информации о вакансиях на сайте охранного агентства.
В результате прокурорского вмешательства допущенное нарушение закона организацией устранено.