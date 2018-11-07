Томское охранное агентство оштрафовали за дискриминацию соискателей при приеме на работу

СЕГОДНЯ 12:25 2018-11-07T12:25:58+03:00

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Томская прокуратура проверила одно из частных охранных агентств. Как установили правоохранители, оно разместило на своем сайте объявление о приеме на работу. При этом для соискателей на должности лицензированных охранников, менеджеров по продаже и развитию, лицензированных водителей-охранников, техников и дежурных установили возрастное ограничение.

- В силу закона никто не может быть ограничен в трудовых правах в зависимости от обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работника, - отмечают в пресс-службе прокуратуры Томской области.

По итогам проверки возбуждено дело об административном правонарушении по статье "распространение информации о свободных рабочих местах или вакантных должностях, содержащей ограничения дискриминационного характера". Мировой суд оштрафовал на 3 000 рублей ответственного за размещение информации о вакансиях на сайте охранного агентства.

В результате прокурорского вмешательства допущенное нарушение закона организацией устранено.