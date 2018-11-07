Чиновники проверили очистку крыш на жилых домах в Томске

СЕГОДНЯ 10:26 2018-11-07T10:31:12+03:00

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Районные администрации будут каждый день проверять, как очищаются кровли жилых домов, сообщает пресс-служба администрации города.

В частности, администрация Ленинского района 6 ноября выписала жилищным организациям 8 предписаний в части ненормативного содержания кровли на домах по ул. Говорова, 36, 38, 64, 70, 79-ой Гв. Дивизии, 10/2, Дальне-Ключевская, 16, в пер. Карповский, 8 и Барнаульский, 11. Устранить замечания ответственные сотрудники обязаны в ближайшие 2 дня.

Сотрудники администрации Октябрьского района вчера проверили 134 двора многоквартирных домов и выписали 14 предписаний, Кировского района - проинспектировали 80 дворов и сделали 25 замечаний в части работы дворников и 12 предписаний по состоянию кровель. Из проверенных 98 дворов Советского района по 25 были составлены материалы. В связи с этих УК и ТСЖ Советского района вчера очистили навесы по 11 адресам по ул. Кулагина, Елизаровых, Енисейская, Крылова, в пер. Фруктовый.

- Подразделения администрации города и муниципального центра технического надзора также контролируют качество работы снегоуборочной техники во внутриквартальных проездах, на улицах в периферийной части города, - добавили в пресс-службе мэрии.